Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цюрих признан самым дорогим городом мира

Цюрих стал самым дорогим городом для повседневной жизни по данным Numbeo. Индекс стоимости базовых товаров и услуг в швейцарском городе составил 123,1. В топ-10 также попали Джорджтаун, Люцерн и другие города Швейцарии, а российские города заняли места в нижней половине рейтинга.

Источник: Unsplash

Портал Numbeo представил обновлённый рейтинг стоимости жизни в городах мира по состоянию на середину 2026 года. Лидером списка стал швейцарский Цюрих: его индекс стоимости жизни составил 123,1. Эта цифра показывает, насколько повседневные траты в городе отличаются от уровня Нью‑Йорка (за основу сравнения взят именно он): показатель выше 100 говорит о том, что расходы в таком городе превышают нью‑йоркские — в случае с Цюрихом речь идёт о превышении на 23,1%. При этом в расчёт не берут аренду жилья или платежи по ипотеке: индекс отражает стоимость базовых товаров и услуг — продуктов, походов в рестораны, проезда на транспорте, коммунальных платежей.

За Цюрихом следуют Джорджтаун (столица Каймановых островов) с индексом 116,5 и Люцерн (Швейцария) — 112,7. Примечательная особенность топа: в первой десятке сразу восемь городов из Швейцарии, страна остаётся одним из самых дорогих регионов для повседневной жизни. Всего в рейтинге — 547 городов, а на самой нижней строчке — индийский Коимбатур с индексом 17,3: здесь повседневные траты оказываются существенно ниже, чем в Нью‑Йорке.

В список вошли и российские города. Москва с индексом 51,7 занимает 307‑е место — это значит, что повседневные расходы в столице заметно ниже среднего уровня по самым дорогим мегаполисам мира. Калининград (45,1) находится на 357‑й позиции, Санкт‑Петербург (42,5) — на 381‑й. Другие крупные города России расположились ещё ниже: например, Казань — на 400‑м месте, Новосибирск — на 406‑м, а Пермь — на 448‑м.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше