Цюрих признан самым дорогим городом мира

Портал Numbeo представил обновлённый рейтинг стоимости жизни в городах мира по состоянию на середину 2026 года. Лидером списка стал швейцарский Цюрих: его индекс стоимости жизни составил 123,1. Эта цифра показывает, насколько повседневные траты в городе отличаются от уровня Нью‑Йорка (за основу сравнения взят именно он): показатель выше 100 говорит о том, что расходы в таком городе превышают нью‑йоркские — в случае с Цюрихом речь идёт о превышении на 23,1%. При этом в расчёт не берут аренду жилья или платежи по ипотеке: индекс отражает стоимость базовых товаров и услуг — продуктов, походов в рестораны, проезда на транспорте, коммунальных платежей.