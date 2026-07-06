Цюрих признан самым дорогим городом мира

Портал Numbeo представил обновлённый рейтинг стоимости жизни в городах мира по состоянию на середину 2026 года. Лидером списка стал швейцарский Цюрих: его индекс стоимости жизни составил 123,1. Эта цифра показывает, насколько повседневные траты в городе отличаются от уровня Нью‑Йорка (за основу сравнения взят именно он): показатель выше 100 говорит о том, что расходы в таком городе превышают нью‑йоркские — в случае с Цюрихом речь идёт о превышении на 23,1%. При этом в расчёт не берут аренду жилья или платежи по ипотеке: индекс отражает стоимость базовых товаров и услуг — продуктов, походов в рестораны, проезда на транспорте, коммунальных платежей.
За Цюрихом следуют Джорджтаун (столица Каймановых островов) с индексом 116,5 и Люцерн (Швейцария) — 112,7. Примечательная особенность топа: в первой десятке сразу восемь городов из Швейцарии, страна остаётся одним из самых дорогих регионов для повседневной жизни. Всего в рейтинге — 547 городов, а на самой нижней строчке — индийский Коимбатур с индексом 17,3: здесь повседневные траты оказываются существенно ниже, чем в Нью‑Йорке.
В список вошли и российские города. Москва с индексом 51,7 занимает 307‑е место — это значит, что повседневные расходы в столице заметно ниже среднего уровня по самым дорогим мегаполисам мира. Калининград (45,1) находится на 357‑й позиции, Санкт‑Петербург (42,5) — на 381‑й. Другие крупные города России расположились ещё ниже: например, Казань — на 400‑м месте, Новосибирск — на 406‑м, а Пермь — на 448‑м.