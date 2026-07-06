Школьники в телевизоре. В Перми прошёл выпуск школы юных корреспондентов

В Перми состоялся выпуск учеников молодёжной школы юных корреспондентов «Школьное телевидение в Сети». Этот проект стал возможен благодаря творческому сотрудничеству школы № 77 города Перми и некоммерческой организации «Мы — земляки», а также поддержке предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Завод оказал значительную помощь в приобретении оборудования для занятий юных корреспондентов и видеооператоров. Это позволило создать хорошую базу для обучения и развития навыков в области журналистики и операторского искусства. Ученики получили возможность не только изучать теорию, но и практиковаться в создании репортажей.
Площадками работы съёмочных групп стали непосредственно заводские подразделения, корпоративный музей, так и подшефные учреждения нефтяников. За год совместной работы юнкоры уже создали более десятка репортажей о деятельности завода и жизни коллектива.
Это сотрудничество позволило молодым журналистам развить свои профессиональные навыки и освоить первые профессии. На выпускном ребята в торжественной обстановке получили удостоверения видеооператоров и монтажеров.
Сложные темы — простым языком.
«Завод стал надёжным партнёром “Школьного телевидения в Сети”. За год реализовано множество инициатив, способствующих развитию молодёжного телевидения в регионе. Остросюжетные и профориентационные репортажи вышли в эфире на телеканале “Ветта 24” и на ресурсах Департамента образования администрации города Перми, а также Министерства образования и науки Пермского края. Дети рассказывают и раскрывают сложные темы простым и понятным языком, потому что они делают это в первую очередь для своих сверстников. Думаю, что с помощью школьного ТВ мы приобрели новую аудиторию среди молодого поколения, а наш опыт наверняка пригодился для создания качественного контента, — прокомментировала сотрудничество помощник генерального директора по внешним коммуникациям Вера Мартынюк.
«Благодаря поддержке предприятия учащиеся из разных школ города и края на регулярной основе готовят сюжеты, репортажи, тематические программы, формируя позитивную информационную повестку для молодёжи. В декабре 2025 года “Школьное телевидение в Сети” стало победителем Всероссийского конкурса журналистских работ “ПРО ОБРАЗОВАНИЕ”, организованного Министерством просвещения РФ. Мы взяли главную награду в номинации “В объективе школа: говорят и показывают дети”, обогнав 520 конкурентов из 89 регионов России. С сентября 2026 года во всех школах страны по поручению Минпросвещения должно появиться школьное телевидение, и Пермский край может стать флагманской территорией, потому что у нас есть апробированные образовательные программы, техническая база, методические разработки, подготовленные педагоги из профессионального сообщества. Большая федеральная победа, накопленный опыт и оснащение были бы невозможны без помощи лукойловцев», — рассказала главный редактор «Школьного ТВ в Сети», председатель ПРКОО «Мы — земляки» Мария Дурбале.
Не просто хобби, а — шаг во взрослую жизнь.
Юнкор «Школьного ТВ в Сети», ученица гимназии № 5 города Перми Настя Бачурина, делясь своими впечатлениями от участия в проекте, высказала то, что чувствуют многие ученики «Школы юных корреспондентов».
«Когда берёшь интервью у мэра города или директора школы, страх исчезает, появляется уверенность в себе, учишься чётко формулировать мысли и грамотно говорить. Самое важное — я нашла свое призвание. Я поняла, что мне действительно интересны журналистика и медиа, и я уже получила первую профессию видеооператора ещё в школе», — рассказала Настя.
Юнкор «Школьного ТВ в Сети», ученица лицея № 4 города Перми Маша Мартынюк отметила, что ей нравится работать в команде школьной съёмочной группы на больших мероприятиях и особенно уезжать в телеэкспедиции.
«Я обрела не только большой профессиональный опыт, но ещё множество позитивных эмоций и знакомств с новыми людьми», — рассказала она.
«Лично мне участие в образовательных программах “Школьного телевидения в Сети” даёт возможность развивать свои навыки съёмки и работы в кадре, участвовать в интересных событиях, где мы не только снимаем сюжеты, но и сами узнаём что-то новое, а также, возможность работать в прекрасной команде», — отметила юнкор «Школьного ТВ в Сети», ученица Майкорской средней общеобразовательной школы Настя Давыдова.
А юнкор «Школьного ТВ в Сети», ученица школы № 135 города Перми Вика Селянина отметила, что для неё «Школьное телевидение в Сети» — это не просто хобби, а полноценный шаг во взрослую профессиональную жизнь.
«Здесь я получаю навыки, которые не даст ни один обычный школьный урок. На съёмочной площадке мы учимся договариваться, оперативно решать форс-мажоры, распределять роли и брать на себя ответственность за финальный результат перед зрителем. Это уникальная возможность напрямую общаться с профессионалами индустрии — режиссерами, журналистами, блогерами и продюсерами, которые делятся своим реальным опытом, а не сухой теорией из учебников. Участие в таких съёмках расширяет кругозор», — подытожила Виктория.