Школьники в телевизоре. В Перми прошёл выпуск школы юных корреспондентов

«Благодаря поддержке предприятия учащиеся из разных школ города и края на регулярной основе готовят сюжеты, репортажи, тематические программы, формируя позитивную информационную повестку для молодёжи. В декабре 2025 года “Школьное телевидение в Сети” стало победителем Всероссийского конкурса журналистских работ “ПРО ОБРАЗОВАНИЕ”, организованного Министерством просвещения РФ. Мы взяли главную награду в номинации “В объективе школа: говорят и показывают дети”, обогнав 520 конкурентов из 89 регионов России. С сентября 2026 года во всех школах страны по поручению Минпросвещения должно появиться школьное телевидение, и Пермский край может стать флагманской территорией, потому что у нас есть апробированные образовательные программы, техническая база, методические разработки, подготовленные педагоги из профессионального сообщества. Большая федеральная победа, накопленный опыт и оснащение были бы невозможны без помощи лукойловцев», — рассказала главный редактор «Школьного ТВ в Сети», председатель ПРКОО «Мы — земляки» Мария Дурбале.