Капля камень точит. Жители посёлка отстояли стадион и добились ремонта дорог

Традиционно жители посёлка Второй километр Дзержинского района Волгограда вместе отмечают 8 июля День любви, семьи и верности. Проходит празднование на восстановленном ими пришкольном стадионе. Минувшей весной им пришлось отстаивать его в неравной битве с чиновниками. И они победили.
Теперь же празднование под вопросом, но по радостной причине: горожане одержали ещё одну победу — в посёлке начался ремонт дорог, которого так долго добивались местные активисты. Районные власти говорили: на эти цели требуется 25, 7 млн рублей, таких средств нет. Но после того, как волгоградцы обратились во всевозможные инстанции, такая возможность появилась. Подробности в материале vlg.aif.ru.
В двух км от центра: как развивался посёлок 2-й километр.
Посёлок Второй километр — островок частного сектора, расположенный практически в центре Волгограда. Из любой его точки видна знаменитая на весь мир скульптура Родины-матери, установленная на главной высоте России — Мамаевом кургане.
Застраивать эту территорию сталинградцы стали ещё в довоенное время. Сталинградская битва на многих из домов оставила свои отметины. Территория начала активно развиваться, когда после окончания боёв в город прибыли строители из разных уголков страны, чтобы поднять его из руин.
«Наша семья поселилась в посёлке ещё в 1948 году, я была в те годы ребёнком. Вся жизнь его проходила на моих глазах. Я прекрасно помню, что здесь происходило и в советские годы, и в 1990-е. Это сейчас он — убогая окраина. А прежде здесь работали две школы и два детских сада, две поликлиники, клуб и киноплощадка», — поделилась воспоминаниями с журналистом vlg.aif.ru местная жительница Людмила Кудрина.
«Власти нас не слышат»: жители посёлка обратились к президенту.
Всё резко изменилось в послеперестроечные времена. Первыми оптимизировали поликлиники, далее пришла очередь и школ.
Одну из них, № 41, окончил в своё время Герой России генерал-лейтенант Евгений Бармянцев, доросший от сталинградского мальчишки до военного атташе при посольстве РФ в Югославии.
«А ведь маленький Женя тоже когда-то добивался спортивных результатов на стадионе, который сегодня так мешает чиновникам», — говорят местные жители.
В наши дни в этом здании работает детский сад — единственный в посёлке, где проживают около трёх тысяч жителей. Ближайшая школа и поликлиника от них — за несколько километров. О клубе и киноплощадке остались только воспоминания. Горожане не раз обращались к местным чиновникам с просьбой о том, чтобы в посёлке была обустроена территория для активного отдыха, заложена парковая зона. А в 2024 году даже записали обращение к федеральным властям.
На такой шаг они решились, когда узнали: еще в 2018 году городские власти, не оповестив местных жителей, изменили назначение одного из участков земли — на территории стало возможно строительство многоэтажных домов, которые застройщик рассчитывал «посадить» на довоенные коммунальные сети.
«Нам нужно парковое пространство с детской площадкой, в пешеходной доступности. Местные власти нас не слушают», — взывали горожане к президенту РФ.
Своими руками: восстановленный стадион стал местом притяжения горожан.
Застройка территории была приостановлена. Однако о её благоустройстве не шло и речи. Местная детвора продолжала играть на улицах, рискуя оказаться под колёсами машин. Последней каплей стало, когда иномарка сбила в посёлке школьницу на велосипеде. На её счастье, водитель сбавил скорость там, где поворачивала улица, и девочка отделалась ушибами. Но жители посёлка поняли — спасать себя придётся им самим. И решили привести в порядок стадион, принадлежавший прежде 41-й школе.
«Мы сами скинулись на оборудование, выкосили своими силами траву. Первым отмечали День семьи, любви и верности. На его празднование тогда пришли больше сотни человек. Особенно счастливы были дети, и их родители, конечно, тоже», — рассказывал vlg.aif.ru активист Илларион Гончаров.
Позже стадион стал местом притяжения не только жителей посёлка — здесь проводились соревнования по футболу и волейболу, в которых принимали участие юные волгоградцы и из других районов.
«Сюда приезжают заниматься ребята из микрорайона Семь Ветров, из Центрального района Волгограда, где нет таких безопасных площадок. Родители не боятся, что во время игры мяч выкатится на оживленную трассу и ребенка собьёт машина», — говорит потомственный военный, кавалер ордена Мужества, кавалер медали «За отвагу» Олег Панин.
От мала до велика: волгоградцы вместе благоустраивают территорию.
Олег Станиславович поясняет: на такую инициативу их вдохновили слова, прозвучавшие на федеральном уровне.
«Россиян ещё в 2024 году призвали уделять огромное внимание подрастающему поколению, спорту, сдачам норм ГТО. В том же году с тем же призывом выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Вдохновленные этими призывами жители посёлка Второй километр навели на своём стадионе порядок, покрасили сооружения, которые были установлены ещё в советские времена», — говорит волгоградец.
Позже жители посёлка Второй километр, устав просить у властей такой же парк, как те, что появились в последние годы в Центральном районе Волгограда, решили и его заложить самостоятельно. Березовую аллею они высадили с видом на главную высоту России.
Своими руками местные жители спасли и уникальную находку, найденную строителями на территории посёлка при выполнении земельных работ. Долговременную огневую точку — ДОТ времен Сталинградской битвы, могли просто похоронить в овраге. Один из горожан, в распоряжении которого есть эвакуатор, погрузил его на машину и привёз к зданию всё той же бывшей 41-й школы, нынешнего 23-го детсада. Горожане сами сделали для него постамент, закрепили на нём табличку. Теперь у бронеколпака проходят для детей наглядные уроки патриотического воспитания, встречают День Победы.
Самостоятельно очистили горожане территорию от мусора. Субботники они активно стали устраивать после того, как на территории посёлка случился масштабный пожар — пламя в овраге неподалёку от Мамаева кургана вспыхнуло 5 апреля 2025 года. Пожар тушили около 20 часов. Зрелище было пугающим — к небу поднимались языки пламени и клубы дыма. На их фоне фигуры пожарных казались крошечными, огонь между тем подбирался вплотную к домам.
Это страшное событие заставило жителей посёлка задуматься о наведении порядка на территории. В уборке территории участвуют все — от мала до велика.
«Палки в колёса»: власти потребовали сноса стадиона.
Казалось бы, властям только радоваться, что с них сняли бремя заботы о благоустройстве посёлка.
«Но почему-то инициативу жителей в штыки воспринимают администрация Дзержинского района и мэрия Волгограда. Обратите внимание — стадион окружает асфальтовая дорожка, которая была проложена в 1947 году, чтобы дети занимались спортом. Ещё до конца не был восстановлен город, но власти озаботились тем, чтобы у детей был стадион. Были установлены ворота, которые надёжно забетонировали. И почему-то сейчас администрация решила, что они представляют опасность», — удивляется Олег Панин.
Его супруга Татьяна Панина предполагает: «Эта площадка находится в непосредственной близости от Мамаева кургана. Отсюда видна Родина-мать, от центра города — два километра. Скорее всего, это лакомый участок для строительства».
В апреле 2026-го в адрес Дзержинской райадминистрации поступило обращение от департамента муниципального имущества мэрии Волгограда с требованием демонтировать установленные на облагороженном жителями стадионе нестационарные объекты.
Представителям горадминистрации помешали навес с качелями и футбольные ворота, волейбольная сетка и пьедестал для награждения победителей соревнований, три флагштока, стол для игры в теннис и лавочки, что были установлены вокруг поля для болельщиков.
Районные власти выпустили распоряжение о демонтаже конструкций. Однако горожане не собирались сдаваться без боя. Они обратились в прокуратуру и Следственный комитет — ситуацией заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Неправомерно!»: прокуратура опротестовала решение чиновников.
Обратился за комментариями в мэрию Волгограда и vlg.aif.ru. В пресс-службе ответили:
«Ранее на участке, расположенном на ул. Охотской, были выявлены некапитальные конструкции, в отношении которых в администрации Дзержинского района отсутствовали сведения о предоставления права на их размещение. Также отсутствовали документы, подтверждающие безопасность установленных конструкций. Поэтому, в соответствии с действующим порядком, было проведено заседание межведомственной комиссии, признавшей объекты самовольно установленными и подлежащими демонтажу. Информация о принятом решении была размещена на данной территории».
Жители посёлка, однако, возражают: не о безопасности волгоградцев пекутся чиновники — их, как предполагают горожане, интересует возможность застройки территории в центре города, где стоимость участка земли под строительство частного дома составляет около 6 млн рублей.
Между тем прокуратура Дзержинского района посчитала, что распоряжение главы райадминистрации Сергея Тация неправомерно.
В ответе одному из жителей посёлка на жалобу, направленную в надзорный орган, говорится: «04.05.2026 главой администрации района издано распоряжение о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 34:34:030103:700. Указанное распоряжение в части демонтажа вышеуказанных объектов вынесено необоснованно, в связи с чем 18.05.2026 прокуратурой района на него принесен протест».
Райадминистрация своё распоряжение отменила. Стадион пока в безопасности.
«Удовлетворило ли нас то, что не приехал трактор и не разворотил установленное жителями? Конечно, нет. В посёлке живёт несколько юристов, они подняли переписку с административными органами за последние два года, идёт сравнение ответов разным жителям. Найдено несколько нестыковок, которые порождают дополнительные вопросы и дополнительные заявления», — поясняет житель посёла политолог Александр Сайгин.
Снести нельзя, оставить! Посёлок 2-й километр стал ещё популярнее у горожан.
Горожане убеждены: стадион нельзя убирать ни в коем случае.
«Наша семья недавно переехала в посёлок, и наши дети постоянно просят, чтобы мы привели их на стадион. Мы ходим сюда практически каждый вечер, ребятня играет в футбол вместе с папами, мамочки гуляют рядом с колясками — эта площадка объединяет семьи. Для нас как для родителей важно, что территория ограждена, дети здесь в безопасности, они не играют по вечерам в планшеты, не смотрят телевизор, а укрепляют своё здоровье. А ведь это очень важно — вырастить здоровое поколение», — говорит жительница посёлка Анна Каспарова.
Важен стадион не только для детей, но и для старшего поколения — так, местные пенсионерки занимаются здесь скандинавской ходьбой.
«В прежние времена мы ходили на пришкольный стадион со своими детьми, а теперь уже ходим с внуками. Если стадиона не будет, ребятня, конечно, найдёт чем себя занять, но где гарантия, что они не займутся непотребными делами? Они ведь у нас очень активные. А сейчас они смотрят на нас, видят, что мы занимаемся спортом, и тянутся за нами», — говорит Татьяна Панина.
Активист Илья Прялин считает: администрация Дзержинского района в определённом смысле сделала рекламу стадиону в посёлке Второй километр.
«Во-первых, сами жители воодушевились, когда стало известно, что прокуратура направила протест в адрес главы района Сергея Тация. Мы снова покосили траву, установили волейбольные сетки. После того, как ситуация получила огласку, с территории посёлка вывезли свалки. А кроме того, на стадион стало приходить гораздо больше людей. Ребята из спортшколы “Олимпии” и прежде соревновались с нашими. Теперь стали заглядывать и ребята с надписями “Ротор” на майках. Подтянулось много девчонок поиграть в волейбол, а некоторые не прочь и забить мяч в футбольные ворота вместе с мальчишками».
Горожане уверены: впереди у стадиона — большое будущее, а у подрастающих в посёлке ребят — большие спортивные победы.
Дорожный вопрос: жители посёлка добились ремонта дорог.
Тем временем жители посёлка одержали ещё одну победу. Они не раз обращались к местным властям с просьбой отремонтировать дороги — по ним, говорили волгоградцы, не проехать, не пройти.
«Та, что ведёт к детскому саду, покрыта такими ямами и выбоинами, что упавший в них в непогоду малыш вполне мог утонуть», — говорят горожане.
На все их просьбы чиновники отвечали: цена вопроса — 25,7 млн рублей. Таких денег у района нет. Но волгоградцы не успокаивались и стучали во все двери. А однажды записали видеообращение к главе СК, Генпрокурору и президенту России. Отправили они и письменную просьбу, под которой расписались больше сотни местных жителей.
«Генеральная прокуратура спустила наше обращение в областную, областная — в районную, районная соответственно отослала его главе администрации Дзержинского района, на кого, собственно говоря, мы жаловались. Нас это не устроило, мы обратились в Генпрокуратуру, заявив, что такое решение незаконно», — говорит Илья Прялин.
Итогом стало: в один из июньских дней в посёлок приехали специалисты МБУ «Северное» и начали отсыпку дорог асфальтовой крошкой.
И хотя у горожан есть вопросы к качеству работ, в целом они довольны: по крайней мере, на ближайшие пару лет вопрос с дорогами в посёлке будет решён.
Комментарий юриста.
Илья Прялин, юрист:
"Пришкольный стадион существовал на территории посёлка ещё до войны, он числится как спортивное сооружение с 1937 года. Таковым он оставался и после войны, когда школу отстроили заново. Там были и футбольные ворота, и флагштоки, и волейбольные стойки.
Когда из школы сделали детский сад, выделенный под образовательное учреждение участок и разделили на два и установили между ними забор. Когда в своём распоряжении глава района Сергей Таций указал, что жителям необходимо снести 200 метров ограждения как несанкционированного и установленного неизвестными лицами, он ввёл всех в заблуждение — жители к этому забору не имеют никакого отношения.
Единственное, что они сделали — принесли свой теннисный стол и пьедестал для награждения победителей, установили лавочки, разместили флаги на флагштоках и повесили сетки — на это разрешения не требуется. Практика Верховного суда РФ говорит: то, что было возведено в советское время, не является самостроем.
Можно предположить, что целью чиновников было убрать ограждение участка и как неогороженный снять его с кадастрового учёта как спортивный объект. А в последствии передать застройщику под возведение многоэтажного дома".