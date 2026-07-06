МЧС России создаст крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму

КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. МЧС РФ намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму, сообщил глава министерства Александр Куренков.
Предполагается, что спасцентры возведут на площади не менее 25 тысяч квадратных метров. На территории будут размещены части для проживания, а также тренировочные полигоны. Под строительство тренировочных комплексов уже выделены земельные участки.
В понедельник министр прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область, чтобы оценить ход строительства спасательного центра, общая численность которого составит 776 человек.
«Мы развиваемся. В рамках расширения такой же спасательный центр будет построен в Крыму и в Калининграде», — сказал Куренков, обращаясь к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных.
По данным МЧС, общая стоимость объекта в регионе может составить 8,5 млрд рублей. Строительство предполагается завершить в 2031 году.
Подробности о ходе строительства спасцентра в Крыму в настоящее время неизвестны.
Ранее аналогичный комплекс был создан в Запорожской области в 2024 году. Общая численность — более 600 человек.