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МЧС России создаст крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму

Куренков: МЧС России создаст крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. МЧС РФ намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму, сообщил глава министерства Александр Куренков.

Предполагается, что спасцентры возведут на площади не менее 25 тысяч квадратных метров. На территории будут размещены части для проживания, а также тренировочные полигоны. Под строительство тренировочных комплексов уже выделены земельные участки.

В понедельник министр прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область, чтобы оценить ход строительства спасательного центра, общая численность которого составит 776 человек.

«Мы развиваемся. В рамках расширения такой же спасательный центр будет построен в Крыму и в Калининграде», — сказал Куренков, обращаясь к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных.

По данным МЧС, общая стоимость объекта в регионе может составить 8,5 млрд рублей. Строительство предполагается завершить в 2031 году.

Подробности о ходе строительства спасцентра в Крыму в настоящее время неизвестны.

Ранее аналогичный комплекс был создан в Запорожской области в 2024 году. Общая численность — более 600 человек.

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