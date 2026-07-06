Жители посёлка отстояли стадион и добились ремонта дорог

«Наша семья недавно переехала в посёлок, и наши дети постоянно просят, чтобы мы привели их на стадион. Мы ходим сюда практически каждый вечер, ребятня играет в футбол вместе с папами, мамочки гуляют рядом с колясками — эта площадка объединяет семьи. Для нас как для родителей важно, что территория ограждена, дети здесь в безопасности, они не играют по вечерам в планшеты, не смотрят телевизор, а укрепляют своё здоровье. А ведь это очень важно — вырастить здоровое поколение», — говорит жительница посёлка Анна Каспарова.