В Мценском районе Орловской области отремонтируют 13 водопроводов

Капитальный ремонт 13 водопроводов запланирован на этот год в Мценском районе Орловской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На ряде объектов работы уже завершены, в том числе с опережением графика, сообщили в районной администрации.
В настоящее время специалисты обновили водопроводы в населенных пунктах Первый Воин, Второй Воин, Тельчье, Большая Каменка, Сычи, Протасово, Фроловка, Елизаветинка и Глазуново. На остальных объектах работы продолжаются, подрядные организации завершат их в июле.
Отметим, что по итогу реализации нацпроекта в Мценском районе будет отремонтировано почти 20 км водопроводных сетей. В прошлом году также при поддержке нацпроекта в муниципалитете привели в порядок 13 объектов водоснабжения и канализационную сеть в селе Отрадинском.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.