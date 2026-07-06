В Мценском районе Орловской области отремонтируют 13 водопроводов

Отметим, что по итогу реализации нацпроекта в Мценском районе будет отремонтировано почти 20 км водопроводных сетей. В прошлом году также при поддержке нацпроекта в муниципалитете привели в порядок 13 объектов водоснабжения и канализационную сеть в селе Отрадинском.