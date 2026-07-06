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В Мценском районе Орловской области отремонтируют 13 водопроводов

На большинстве объектов работы уже завершены, в том числе с опережением графика.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт 13 водопроводов запланирован на этот год в Мценском районе Орловской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На ряде объектов работы уже завершены, в том числе с опережением графика, сообщили в районной администрации.

В настоящее время специалисты обновили водопроводы в населенных пунктах Первый Воин, Второй Воин, Тельчье, Большая Каменка, Сычи, Протасово, Фроловка, Елизаветинка и Глазуново. На остальных объектах работы продолжаются, подрядные организации завершат их в июле.

Отметим, что по итогу реализации нацпроекта в Мценском районе будет отремонтировано почти 20 км водопроводных сетей. В прошлом году также при поддержке нацпроекта в муниципалитете привели в порядок 13 объектов водоснабжения и канализационную сеть в селе Отрадинском.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.