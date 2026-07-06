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В Калининграде ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 102 года

Поздравления принимает Екатерина Герасимовна Плужникова.

Источник: Комсомольская правда

Ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Калининграда Екатерине Герасимовне Плужниковой исполнилось 102 года. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает пресс-служба областного правительства.

Представители администрации Калининграда передали ветерану поздравления от имени президента и губернатора.

Екатерина Герасимовна родилась в Тамбовской области, училась на медика в Москве. В 17 лет ушла на фронт, служила связистом военно-полевой почты, в составе 4-й гвардейской армии прошла боевой путь от Сталинграда до Вены, участвовала в Курской битве, Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской наступательных операциях. Победу встретила в Австрии.

В конце 1945 года вместе с мужем переехала в Казахстан, воспитали пятерых детей. С 2019 года ветеран живет в Калининграде. У Екатерины Герасимовны 14 внуков, 13 правнуков и 2 праправнука.

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