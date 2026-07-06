В Калининграде ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 102 года

Екатерина Герасимовна родилась в Тамбовской области, училась на медика в Москве. В 17 лет ушла на фронт, служила связистом военно-полевой почты, в составе 4-й гвардейской армии прошла боевой путь от Сталинграда до Вены, участвовала в Курской битве, Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской наступательных операциях. Победу встретила в Австрии.