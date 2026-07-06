Финал конкурса «Это у нас семейное» собрал свыше 300 команд

«Сегодня в Мастерской управления “Сенеж” стартовал финал конкурса “Это у нас семейное” — самого массового и народного проекта Президентской платформы “Россия — страна возможностей”. Собрались 328 семейных команд. Это лицо страны. Ее характер, ее тепло, ее сила. Конкурс год за годом объединяет все больше семей. Во втором сезоне — более 726 тысяч участников, и это почти на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. Желаю всем участникам ярких эмоций, новых друзей и теплых воспоминаний. И помните: вы уже победители, потому что главное у вас уже есть — ваша крепкая семья», — сказал Андрей Бетин.