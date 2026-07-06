Финал конкурса «Это у нас семейное» собрал свыше 300 команд

Торжественная церемония открытия финала конкурса «Это у нас семейное», который является частью нацпроекта «Семья», состоялась 5 июля в Мастерской управления «Сенеж». За победу в заключительном этапе будут бороться 328 команд из 85 регионов страны, сообщили в АНО «Россия — страна возможностей».
Финал будет проходить в течение четырех дней, имена победителей назовут 8 июля — в День семьи, любви и верности. По итогам конкурса 60 семей станут обладателями сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. В день открытия к участникам с приветственным словом обратился генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
«Сегодня в Мастерской управления “Сенеж” стартовал финал конкурса “Это у нас семейное” — самого массового и народного проекта Президентской платформы “Россия — страна возможностей”. Собрались 328 семейных команд. Это лицо страны. Ее характер, ее тепло, ее сила. Конкурс год за годом объединяет все больше семей. Во втором сезоне — более 726 тысяч участников, и это почти на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. Желаю всем участникам ярких эмоций, новых друзей и теплых воспоминаний. И помните: вы уже победители, потому что главное у вас уже есть — ваша крепкая семья», — сказал Андрей Бетин.
Второй сезон конкурса «Это у нас семейное» посвящен теме культурного кода России, поэтому все дни участники будут больше узнавать о традициях Родины и каждого ее региона. В день открытия семьи приняли участие в параде-шествии, где представили свои национальные костюмы и традиции регионов. На площадке также состоялся фестиваль кухни народов России, где семьи знакомились с блюдами разных регионов страны.
Перед оценочными днями для финалистов прошла жеребьевка. Семейные команды распределили на два дня оценки — 6 и 7 июля. Пока часть участников будет выполнять конкурсные задания, для других будет организована программа семейных путешествий и знакомства с достопримечательностями столицы.
Финал включает 10 командных заданий для семей, охватывающих интеллектуальные, творческие и практические испытания — от рисования и строительства объектов до определения семейных приоритетов. Церемония награждения состоится 8 июля в Зеленом театре ВДНХ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.