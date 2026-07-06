В Красноярске задержали женщину, напавшую на восьмилетнюю девочку

По данным следствия, вечером 4 июля проходящая мимо гуляющих детей подозреваемая без какого-либо повода сбила с ног 8‑летнюю девочку и нанесла ей несколько ударов по лицу. Ее остановили прохожие. Пострадавшей оказана медицинская помощь, в настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.