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В Красноярске задержали женщину, напавшую на восьмилетнюю девочку

Женщину, напавшую на восьмилетнюю девочку в Красноярске, задержали.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Следователи задержали женщину, напавшую на 8-летнюю девочку на улице в Красноярске, сообщило ГСУСК РФ по региону.

Ранее краевой главк МВД сообщил о нападении на ребенка неизвестной женщины в субботу на улице Алеши Тимошенкова.

«Следователем… задержана местная жительница по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам)… Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 4 июля проходящая мимо гуляющих детей подозреваемая без какого-либо повода сбила с ног 8‑летнюю девочку и нанесла ей несколько ударов по лицу. Ее остановили прохожие. Пострадавшей оказана медицинская помощь, в настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.