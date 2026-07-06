В Ростове-на-Дону прошел XI Всероссийский форум «Мастерская профилактики»

«Форум проводится в одиннадцатый раз, что подчеркивает его значимость как ключевой площадки для выработки стратегий противодействия негативным социальным явлениям в молодежной среде. Сегодня особенно остро стоит вопрос защиты мировоззрения молодежи. Необходимый результат возможен лишь при слаженной работе всех звеньев образовательной системы и органов власти», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.