В Ростове-на-Дону прошел XI Всероссийский форум «Мастерская профилактики»

XI Всероссийский научно-практический форум «Мастерская профилактики» состоялся на территории стадиона «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Его участниками стали представители вузов из разных регионов страны, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Главная цель форума — формирование устойчивого антитеррористического сознания у молодежи и поиск эффективных инструментов профилактической работы. Событие объединило проректоров по воспитательной работе, сотрудников координационных центров, руководителей подразделений по молодежной политике. В течение трех дней, с 1 по 3 июля, на площадке форума проходили пленарные заседания, экспертные дискуссии, мастер-классы и обмен лучшими практиками в сфере профилактики радикальных проявлений среди молодежи.
«Форум проводится в одиннадцатый раз, что подчеркивает его значимость как ключевой площадки для выработки стратегий противодействия негативным социальным явлениям в молодежной среде. Сегодня особенно остро стоит вопрос защиты мировоззрения молодежи. Необходимый результат возможен лишь при слаженной работе всех звеньев образовательной системы и органов власти», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.