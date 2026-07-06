7 июля южные и центральные округа Красноярского края накроют ливни, грозы и град

Жителей Красноярского края предупреждают о непогоде, которая накроет некоторые территории региона 7 июля, во вторник. Так, в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди и ливни, грозы и град. Кроме того, синоптики прогнозируют шквалистые усиления ветра 15—20 м/с, местами 25 м/с и более. Ночью 7 июля в Красноярске ожидается сильный дождь и гроза. На юге Таймырского Долгано-Ненецкого округа в этот день ожидается сильный западный ветер с порывами 17—22 м/с. Днем в Эвенкии местами грозы. В Эвенкийском, Туруханском и в центральных округах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. Напомним, на неделе в Красноярском крае по ночам ожидается до +9 градусов.