Евгений Чинцов принял участие в открытии памятника Александру Молеву

Судьба Александра Молева была связана не только с Владимирской землей, но и с Нижегородской областью: он учился в Дзержинске, где окончил школу и аэроклуб. В 1940 году его призвали в Красную Армию, он окончил Энгельсскую военно-авиационную школу пилотов и с марта 1942 года воевал на фронте. 8 июля 1944 года самолет Ил-2 Александра Молева был подбит зенитным огнем. Летчик сумел посадить горящую машину, однако погиб за штурвалом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года Александру Молеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.