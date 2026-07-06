Евгений Чинцов принял участие в открытии памятника Александру Молеву

Памятник Герою Советского Союза Александру Молеву открыли в селе Фоминки Гороховецкого муниципального района Владимирской области. В торжественной церемонии приняли участие представители Нижнего Новгорода и Владимирской области, ветеранских и общественных организаций, юнармейцы, жители села и родственники Александра Молева.
Судьба Александра Молева была связана не только с Владимирской землей, но и с Нижегородской областью: он учился в Дзержинске, где окончил школу и аэроклуб. В 1940 году его призвали в Красную Армию, он окончил Энгельсскую военно-авиационную школу пилотов и с марта 1942 года воевал на фронте. 8 июля 1944 года самолет Ил-2 Александра Молева был подбит зенитным огнем. Летчик сумел посадить горящую машину, однако погиб за штурвалом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года Александру Молеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Церемония открытия памятника прошла по воинскому ритуалу: были внесены Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы, прозвучал гимн России, дан торжественный салют, на мемориальном комплексе зажжен Вечный огонь.
Как отметил председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, подвиг Александра Молева является частью общей исторической памяти как владимирцев, так и нижегородцев. Он подчеркнул, что летчик 529 раз поднимал свой Ил-2 на штурмовку вражеских позиций и каждый такой вылет был сопряжен со смертельным риском. Герой прожил всего 22 года, но успел, по словам Чинцова, сделать для Родины больше, чем многие делают за долгую жизнь.
"Для нас важно, что память о нем сохраняется и на его малой родине, и в Дзержинске, где он учился и делал первые шаги в авиации. Такие памятники нужны не только прошлому — они нужны будущему. Пока мы помним имена героев, мы сохраняем силу страны и связь поколений, а врагу не удастся переписать нашу историю, — добавил председатель гордумы.
По словам руководителя проекта ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО» Сергея Соломатина, было принципиально важно создать не формальный объект, а живой знак благодарности. Он отметил, что за каждой деталью памятника стоит уважение к человеку, до конца выполнившему свой долг, и выразил благодарность всем, кто поддержал инициативу и помог реализовать проект.
«Сегодня в Фоминках появился новый центр памяти, к которому будут приходить школьники, жители, гости района», — подчеркнул Сергей Соломатин.
Особой частью церемонии стали выступления школьников. Ученики школы поселка Фоминки и Дзержинской МБОУ «Средняя школа имени Героя Советского Союза Александра Молева» рассказали о жизни летчика-штурмовика, о школьном музее, где бережно хранится память о нем.
Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику Александру Молеву.