Заблудился в камышах в Воронеже слабовидящий рыбак на надувной лодке

Спасатели незамедлительно вышли в акваторию водохранилища на катере и по приблизительным координатам обнаружили мужчину среди зарослей. Лодку рыбака отбуксировали к берегу. Медицинская помощь ему не потребовалась — уже в тени его самочувствие нормализовалось.