Солнце обновило двухлетний рекорд по числу вспышек 5 июля — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Как отметили специалисты, новый всплеск солнечной активности, который был зарегистрирован на выходных 4 и 5 июля, обновил рекорд 2025−2026 годов по числу вспышек за сутки, которые произошли на Солнце.
Так, в воскресенье, 5 июля, в период с 00.00 до 24.00 на Солнце было зарегистрировано 24 вспышки класса С и выше, а если считать по московскому времени, то случилось 26 вспышек.
«И в том, и в другом случае это самое большое значение за последние 2 года», — обращают внимание ученые.
Вспышки на Солнце могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых белорусов. Чаще всего это выражено в колебаниях артериального давления, головных болях, быстрой утомляемости. Врачи рекомендуют в подобные периоды более бережно относиться к своему здоровью.
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