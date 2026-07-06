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В Красноярске хозяйка двух квартир держала взаперти порядка ста кошек

В двух квартирах умершей женщины из Красноярска осталась запертой сотня кошек.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске хозяйка двух квартир держала взаперти порядка ста кошек — после смерти женщины питомцы остались без еды и воды. В приюте «Дом Оззи» рассказали, что соседи горожанки на протяжении нескольких лет жаловались на запах и шум.

По их словам, к проблеме подключались прокуратура и другие органы, однако, пока человек был жив, кардинально изменить ситуацию не удавалось. Зоозащитники готовы спасти животных, но в приюте не получится разместить такое количество кошек — не хватает места.

«Мы с вами неоднократно вывозили и размещали в приюте животных, оставленных на верную смерть. Но в этот раз мы не сможем разместить такое количество — никто не сможет», — добавили они.

Сейчас волонтеры планируют приобрести для животных несколько вагончиков и разместить их на территории приюта. Так кошки смогут получать еду, воду и базовый медицинский уход.

Приют обращается к неравнодушным жителям краевого центра, городским властям и ветнадзору с просьбой помочь спасти кошек.