В Красноярске хозяйка двух квартир держала взаперти порядка ста кошек — после смерти женщины питомцы остались без еды и воды. В приюте «Дом Оззи» рассказали, что соседи горожанки на протяжении нескольких лет жаловались на запах и шум.
По их словам, к проблеме подключались прокуратура и другие органы, однако, пока человек был жив, кардинально изменить ситуацию не удавалось. Зоозащитники готовы спасти животных, но в приюте не получится разместить такое количество кошек — не хватает места.
«Мы с вами неоднократно вывозили и размещали в приюте животных, оставленных на верную смерть. Но в этот раз мы не сможем разместить такое количество — никто не сможет», — добавили они.
Сейчас волонтеры планируют приобрести для животных несколько вагончиков и разместить их на территории приюта. Так кошки смогут получать еду, воду и базовый медицинский уход.
Приют обращается к неравнодушным жителям краевого центра, городским властям и ветнадзору с просьбой помочь спасти кошек.