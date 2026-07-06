Власти запустили дополнительные рейсы до Бора как альтернативу канатной дороге

Кроме того, на переправу между городами вышло дополнительное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» вместимостью 45 пассажиров. В течение дня 6 июля из Нижнего Новгорода суда отправляются в 14:25, 15:15, 16:25, 17:15, 18:05 и 18:55. С Бора рейсы назначены на 14:00, 14:50, 15:40, 16:50, 17:40, 18:30 и 19:20.