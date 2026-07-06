20 нарушений при перевозке продуктов выявили в Нижегородской области

В Россельхознадзоре напомнили, что перевозка продукции животного происхождения по территории России допускается только при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Это необходимо для обеспечения эпизоотического благополучия, защиты населения от зоонозных заболеваний и прослеживаемости продукции на всех этапах её оборота.