20 нарушений при перевозке продуктов выявили в Нижегородской области

Сотрудники Россельхознадзора выявили 20 нарушений ветеринарного законодательства при перевозке продукции животного происхождения в Нижегородской области за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.
В ходе совместных с Госавтоинспекцией плановых рейдов было досмотрено 210 автомобилей. Инспекторы обнаружили перевозку около 3 тонн молочной продукции, примерно 3,5 тонны мясной продукции и более 2,5 тонны рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Вся продукция была задержана, а к нарушителям применили предусмотренные законодательством меры.
В Россельхознадзоре напомнили, что перевозка продукции животного происхождения по территории России допускается только при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Это необходимо для обеспечения эпизоотического благополучия, защиты населения от зоонозных заболеваний и прослеживаемости продукции на всех этапах её оборота.
Ранее сообщалось, что антибиотики обнаружили в нижегородской говядине высшего сорта.