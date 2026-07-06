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20 нарушений при перевозке продуктов выявили в Нижегородской области

За полгода инспекторы задержали несколько тонн молочной, мясной и рыбной продукции, перевозившейся без обязательных документов.

Сотрудники Россельхознадзора выявили 20 нарушений ветеринарного законодательства при перевозке продукции животного происхождения в Нижегородской области за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

В ходе совместных с Госавтоинспекцией плановых рейдов было досмотрено 210 автомобилей. Инспекторы обнаружили перевозку около 3 тонн молочной продукции, примерно 3,5 тонны мясной продукции и более 2,5 тонны рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Вся продукция была задержана, а к нарушителям применили предусмотренные законодательством меры.

В Россельхознадзоре напомнили, что перевозка продукции животного происхождения по территории России допускается только при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Это необходимо для обеспечения эпизоотического благополучия, защиты населения от зоонозных заболеваний и прослеживаемости продукции на всех этапах её оборота.

Ранее сообщалось, что антибиотики обнаружили в нижегородской говядине высшего сорта.