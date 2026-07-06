В восках БпС формируют казачий батальон «Покров»

— Настоящий казак всегда был первым там, где этого требовали интересы государства. Менялись эпохи, менялось оружие, менялся характер войны, но неизменными оставались верность присяге, готовность к самопожертвованию и ответственность за будущее России. Сегодня таким передовым рубежом становятся подразделения беспилотных систем, — цитата из заявления Кузнецова.