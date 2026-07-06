В восках БпС формируют казачий батальон «Покров»

В России в новом роде войск беспилотных систем приступили к формированию батальона «Покров», в состав которого войдут казаки. Суть такого решения изданию Pravda.ru прокомментировал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Создание спецбатальона, по словам спикера, продиктовано запросами государства и кардинальными изменениями в тактике ведения современных боевых действий.
Новое формирование призвано продемонстрировать, что казаки готовы сочетать верность историческим традициям с освоением передовых военных технологий. Как подчеркнул атаман, сегодняшние боевые задачи требуют от военнослужащих не только мужества, но и серьезной технической подготовки.
— Настоящий казак всегда был первым там, где этого требовали интересы государства. Менялись эпохи, менялось оружие, менялся характер войны, но неизменными оставались верность присяге, готовность к самопожертвованию и ответственность за будущее России. Сегодня таким передовым рубежом становятся подразделения беспилотных систем, — цитата из заявления Кузнецова.
Более того, уверен атаман, «Покров» — это закономерный этап развития казачества в современных реалиях.
Вступить в батальон могут добровольцы. Кузнецов выразил уверенность, что проект даст возможность всем желающим применить свои навыки для обеспечения национальной безопасности.
В Южном военном округе уточнить информацию кандидаты могут по телефонам: +7−925−717−71−68 и +7−925−717−79−39.
Видео: Всероссийское казачье общество.