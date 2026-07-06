Допрейсы автобусов и «Валдая» запустили из-за ЧП на нижегородской канатке

Дополнительные рейсы автобусов и «Валдаев» запустили между Нижним Новгородом и Бором из-за остановки канатной дороги. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Напомним, воздушная переправа по-прежнему не работает 6 июля. Днем ранее на ней произошло ЧП: кабинки застряли на высоте, а вызволять пассажиров пришлось с помощью троса.
Для удобства нижегородцев и борчан была усилена работа автобусных маршрутов № 245 и № 303. Кроме того, выделен дополнительный «Валдай» — число речных рейсов в ближайшие дни будет увеличено.
Кроме того, предусмотрен запуск дополнительных электричек между Нижним Новгородом и Бором.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку после остановки канатной дороги Нижний Новгород — Бор.