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Суд обязал дзержинское предприятие устранить экологические нарушения

На прилегающей территории выявили навалы песка, грунт и куски бетона.

ООО «Аква-Реагент» в Дзержинске незаконно разместило строительные отходы на прилегающей территории. Предприятие должно устранить нарушения, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

В 2024 году сотрудники надзорного ведомства выявили, что стоки предприятия «Аква-Реагент» перетекают за забор на прилегающие земельные участки. Кроме того, эксплуатируемая территория была захламлена строительными отходами, металлическими трубами, боем строительного кирпича и бетонных изделий.

Предприятие привлекли к административной ответственности и выдали ему предписание об устранении нарушений. Суд подтвердил правомерность действий.

Повторная проверка прошла уже в 2025 году. Она показала, что нарушения были устранены не в полном объеме. С западной стороны забора на прилегающей территории выявили навалы песка, грунт и куски бетона. Нарушителей снова привлекли к административной ответственности.

ООО «Аква-Реагент» попыталось добиться отмены данного правового акта, однако суд установил, что загрязнение прилегающих почв произошло именно по вине предприятия.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что беспилотник выявил незаконную рубку в Шарангском лесничестве.