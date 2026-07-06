Чинцов принял участие в открытии памятника Герою Советского Союза Александру Молеву

«Александр Осипович Молев 529 раз поднимал свой Ил-2 на штурмовку вражеских позиций. Каждый такой вылет был смертельным риском. Он прожил всего 22 года, но успел сделать для Родины больше, чем многие делают за долгую жизнь. Для нас важно, что память о нем сохраняется и на его малой родине, и в Дзержинске, где он учился и делал первые шаги в авиации. Такие памятники нужны не только прошлому — они нужны будущему. Пока мы помним имена героев, мы сохраняем силу страны и связь поколений, а врагу не удастся переписать нашу историю», — подчеркнул Евгений Чинцов. «Увековечение памяти героя — это всегда ответственность. Важно не просто установить монумент, а сделать так, чтобы за ним стояла понятная людям история: кто был этот человек, почему его подвиг значим, почему его имя должно звучать сегодня. Александр Молев — пример мужества, профессионализма и верности присяге. Мы надеемся, что этот памятник будет напоминать новым поколениям о цене Победы и о людях, которые ее приближали», — отметил руководитель ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО» (155-й Военпроект) Владимир Крюков.