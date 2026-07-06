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Японский артист нижегородского театра Дзеутаро Каназаси получил временное разрешение на проживание

Более трех лет Дзеутаро Каназаси является артистом Нижегородского театра оперы и балета.

Источник: Время

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём канале в мессенджере MAX сообщила, что Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области вручило разрешение на временное проживание в РФ японскому артисту балета Дзеутаро Каназаси. Документ выдан в рамках реализации Указа Президента РФ от 19 августа 2024 г. № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно‑нравственные ценности».

Дзеутаро родом из Хамамацу (Япония). В Россию он приехал в 2012 году для обучения в Московской государственной академии хореографии, после чего выступал в Красноярске, затем вернулся в Японию, а позже продолжил карьеру в Самаре и Саратове. Последние годы артист работает в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. А. С. Пушкина — уже более трёх лет. В октябре 2023 года он женился на российской балерине Елизавете, у пары в прошлом году родился сын.

Прожив в России 14 лет, Дзеутаро отмечает тёплое отношение людей и красоту страны. Он намерен в будущем заниматься преподавательской деятельностью и воспитывать сына в атмосфере, близкой к балетной традиции России. Получив разрешение, артист поблагодарил сотрудников миграционной службы за помощь и поддержку.

Ранее сообщалось, что японская балерина, танцующая в Нижегородском оперном театре, получила разрешение на временное проживание в РФ.

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