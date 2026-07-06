Японский артист нижегородского театра Дзеутаро Каназаси получил временное разрешение на проживание

Дзеутаро родом из Хамамацу (Япония). В Россию он приехал в 2012 году для обучения в Московской государственной академии хореографии, после чего выступал в Красноярске, затем вернулся в Японию, а позже продолжил карьеру в Самаре и Саратове. Последние годы артист работает в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. А. С. Пушкина — уже более трёх лет. В октябре 2023 года он женился на российской балерине Елизавете, у пары в прошлом году родился сын.