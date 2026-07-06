Евгений Чинцов принял участие в открытии памятника Герою Советского Союза Александру Молеву

«Александр Осипович Молев 529 раз поднимал свой Ил-2 на штурмовку вражеских позиций. Каждый такой вылет был смертельным риском. Он прожил всего 22 года, но успел сделать для Родины больше, чем многие делают за долгую жизнь. Для нас важно, что память о нем сохраняется и на его малой родине, и в Дзержинске, где он учился и делал первые шаги в авиации. Такие памятники нужны не только прошлому — они нужны будущему. Пока мы помним имена героев, мы сохраняем силу страны и связь поколений, а врагу не удастся переписать нашу историю», — подчеркнул Евгений Чинцов.