Здание магазина «Наследникъ Выжанова» в Воронеже продают за 59 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Теремок» (юридическое лицо сети магазинов «Наследникъ Выжанова») зарегистрировано в Липецке в марте 2003 года. Основной вид деятельности — розничная торговля мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Директором является Андрей Выжанов, учредителем — Арсений (Андреевич) Выжанов. В 2025 году «Теремок» выручил 675 млн, чистая прибыль составила 3,4 млн руб. По собственным данным, компания управляет девятью магазинами: три из них находятся в Москве, по два — в Липецке и Воронеже, по одному — в Санкт-Петербурге и Тамбове.