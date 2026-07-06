В Крыму приступили к строительству самого большого отеля в республике

Первый объект курорта «Золотые пески России» — отель на 3060 номеров — вышел на начальный этап строительства в Крыму, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщил генеральный директор курорта Вадим Волченко.
По его словам, этот отель станет самым большим в Крыму. Уже завершен начальный этап работ: проведены подготовка территории и укрепление грунта. Все необходимые разрешения и технические условия получены. Кроме того, отметил Вадим Волченко, оформлены документы на строительство первой очереди подъездной дороги к комплексу и дороги‑дублера.
Гендиректор курорта также добавил, что проект реализуется с опережением графика: финансирование поступает своевременно — как из государственного бюджета, так и от инвесторов. Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, первую очередь проекта планируется завершить к 2030 году.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.