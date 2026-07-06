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В Москве вдвое выросло число стобалльников и 200-балльников на ЕГЭ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Столичные школьники в этом году продемонстрировали рекордные результаты на ЕГЭ, вдвое увеличилось число стобалльников и 200-балльников. Об этом сообщил в своем канале в «Максе» мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«По сравнению с прошлым учебным годом число стобалльников выросло в два раза — до 3 175, вдвое увеличилось количество 200-балльников — до 341, а число ребят, набравших 300 баллов, возросло более чем в 8 раз — до 34», — написал мэр.

Экзамен сдали больше 93 тыс. человек, включая 72 тыс. выпускников 2026 года. Собянин подчеркнул, что впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ 500 баллов по пяти предметам набрала выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова. Кроме того, высший балл за четыре предмета на ЕГЭ получили пять москвичей, в то время как в прошлом году такого успеха добилась только одна выпускница.

«Это Вера Захарова из школы № 1583 имени К. А. Керимова, Дарья Ефимова из школы № 58, Маргарита Саломасова из школы № 1573 и выпускники предуниверсария МАИ Григорий Славнов и Александр Горбунов. Они сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. Такой показатель — пять 400-балльников в одном субъекте Российской Федерации — является уникальным за всю историю экзамена», — добавил Собянин.

Он отметил, что достижения юных москвичей — результат в том числе особого подхода к подготовке выпускников к ЕГЭ в школах столицы. Специальные практикумы занимают не менее 40% учебного времени и проводятся в столичных школах уже четвёртый год. Также с 2022 года для учеников проводят тренировочные работы в формате ЕГЭ, которые максимально приближены к реальным экзаменам.

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