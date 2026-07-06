В Москве вдвое выросло число стобалльников и 200-балльников на ЕГЭ

Он отметил, что достижения юных москвичей — результат в том числе особого подхода к подготовке выпускников к ЕГЭ в школах столицы. Специальные практикумы занимают не менее 40% учебного времени и проводятся в столичных школах уже четвёртый год. Также с 2022 года для учеников проводят тренировочные работы в формате ЕГЭ, которые максимально приближены к реальным экзаменам.