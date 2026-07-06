Куда выедут мобильные офисы ФНС в 20-х числах июля в Волгоградской области?

Местные жители получат ответы на интересующие вопросы по налогообложению.
Мобильные офисы ФНС будут работать в 20-х числах июля в двух райцентрах и городе Волжском Волгоградской области.
21 июля приём состоится с 9:00 до 11:00 в МФЦ в рабочем посёлке Светлый Яр на улице Спортивной, 5;
22 июля с 9:00 до 12:00 в МФЦ в рабочем посёлке Даниловка на улице Федорцова, 24;
23 июля с 9:00 до 11:00 в МФЦ города Волжского на проспекте Ленина, 19.
Жителям предоставят ответы на вопросы по налогообложению, налоговым льготам и вычетам и по другим вопросам.