Новолипецкий меткомбинат требует еще 544 млн рублей с РЖД

Картотека арбитражных дел насчитывает 232 разбирательства между сторонами, в которых дорожники выступали ответчиками. Так, в марте Арбитражный суд города Москвы удовлетворил в полном объеме требования НЛМК о взыскании с РЖД 21,6 млн руб. неосновательного обогащения по договору от 2009 года. В том же месяце Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу РЖД на решение первой инстанции о взыскании с компании в пользу металлургов неосновательного обогащения на 20,7 млн руб. Оба иска НЛМК подал 13 октября 2025 года.