На Ключевой улице в Петербурге обновили систему освещения

Неподалеку от парка имени Академика Сахарова специалисты не только заменили оборудование, но и пересмотрели схему размещения опор: их перенесли на противоположную сторону. Такой шаг продиктован заботой о пешеходах: именно там, на нечетной стороне, сосредоточены 15 жилых домов и тротуар, по которому ежедневно проходят местные жители, персонал подстанции скорой помощи, сотрудники офисов и торгового центра.