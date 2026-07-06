На Ключевой улице в Петербурге обновили систему освещения

Системная работа по модернизации городской системы наружного освещения и строительству новых объектов ведется в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Так, обновление освещения завершилось на Ключевой улице в Калининском районе, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Северной столицы.
Неподалеку от парка имени Академика Сахарова специалисты не только заменили оборудование, но и пересмотрели схему размещения опор: их перенесли на противоположную сторону. Такой шаг продиктован заботой о пешеходах: именно там, на нечетной стороне, сосредоточены 15 жилых домов и тротуар, по которому ежедневно проходят местные жители, персонал подстанции скорой помощи, сотрудники офисов и торгового центра.
В результате реконструкции число источников света увеличилось в 2,6 раза: вместо 16 натриевых фонарей установили 43 современных светодиодных светильника. Дополнительные кронштейны и более мощные светильники улучшили качество освещения, благодаря чему улица стала комфортной для прогулок даже в темное время суток. Старые железобетонные опоры заменили на металлические конструкции, которые прослужат долгие годы.
Еще одним важным итогом работ стал перенос воздушных линий электропередачи под землю. На Ключевой улице полностью избавились от проводов, которые прежде загромождали воздушное пространство и визуально перегружали городской пейзаж. Это уже 290-й объект реконструкции и строительства наружного освещения, реализованный в ходе этой работы. Первым объектом, где линии электроснабжения преимущественно убрали под землю, стал Невский проспект.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.