Романчева: снижение цен на рынке нижегородских новостроек маловероятно

«Процесс выхода на строительную площадку длится от полутора до трех лет. Нужно подготовить проект, согласовать документацию. Даже если участок выделяют в рамках комплексного развития территории (КРТ), то целый год отводится на план планировки и межевания. Вообще, чтобы войти в программу КРТ, застройщик готовит документы для регионального штаба. И далеко не каждый застройщик, скажу я вам, попадает в эту программу с первого раза», — подчеркнула директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева.