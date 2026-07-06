Романчева: снижение цен на рынке нижегородских новостроек маловероятно

Нижегородцы стремятся улучшить имеющиеся жилищные условия, а не купить квартиру в новостройке. Об этом ИА «Время Н» сообщила директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева.
По ее словам, ждать понижения цен на новое жилье в ближайшее время не стоит. Ситуация складывается таким образом, что люди в целом опасаются брать ипотечные кредиты.
«Сейчас на рынке труда немало сокращений. Нижегородцы понимают: если они вдруг потеряют работу, то им нечем будет платить за уже взятую ипотеку. А те, кто только еще думают о ней, не готовы пойти на такой риск. Опять же из-за своих текущих финансовых возможностей», — отметила Татьяна Романчева.
Эксперт напомнила, что цены на новостройки в Нижегородской области и по стране в целом растут ежегодно. Это связано не только с удорожанием стройматериалов, но и с другим важным фактором: земельные участки под строительство приобретаются на аукционах, а цены там устанавливаются достаточно высокие.
Кроме того, говорит Романчева, у всех застройщиков есть обременение. Новое жилье должно быть обеспечено социальной инфраструктурой, то есть детскими садами и школами, в первую очередь.
Например, при строительстве двух крупных домов можно сделать встроенный детсад на 80 мест. Со школами все гораздо сложнее: имеющиеся земельные участки в большинстве случаев не позволяют построить там полноценную школу на 800 мест.
«Процесс выхода на строительную площадку длится от полутора до трех лет. Нужно подготовить проект, согласовать документацию. Даже если участок выделяют в рамках комплексного развития территории (КРТ), то целый год отводится на план планировки и межевания. Вообще, чтобы войти в программу КРТ, застройщик готовит документы для регионального штаба. И далеко не каждый застройщик, скажу я вам, попадает в эту программу с первого раза», — подчеркнула директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева.
Что касается статистики по нижегородскому рынку недвижимости за 2025 год, то в первое полугодие сделок было достаточно мало. Конец года, по информации эксперта, наоборот выдался ударным. За ноябрь-декабрь (на фоне ужесточения условий по семейной ипотеке с 1 февраля 2026 года) люди приобрели нового жилья больше, чем за все предыдущие месяцы 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Шахунье 68 жителей аварийного фонда получили ключи от новых квартир.