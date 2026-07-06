Кардиолог уточнила, когда прыжки с тарзанки несут риск для сердца

Врач советует быть особенно внимательными людям старше 40 лет, а также тем, кто чувствует боль в груди, одышку или головокружение во время прыжка. В таких случаях лучше отказаться от экстремального развлечения или хотя бы предварительно проверить сердце, подчеркнула она.