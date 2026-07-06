Производственный календарь 2027: сколько рабочих дней и выходных

Новогодние каникулы в 2027 году обещают быть продолжительными — они продлятся 11 дней: с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в течение года несколько раз выпадут длинные выходные. Три дня отдыха будут пять раз: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая и с 12 по 14 июня. А в ноябре россиян ждёт сразу четыре выходных подряд — с 4 по 7 ноября (с четверга по воскресенье).