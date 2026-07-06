Производственный календарь 2027: сколько рабочих дней и выходных

Минтруд представил проект производственного календаря на 2027 год, передает РБК. Согласно проекту, в следующем году нас ждёт 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. При стандартной 40‑часовой рабочей неделе общее количество рабочих часов составит 1972. Любопытно, что число рабочих дней совпадает с показателем 2026 года.
Особое внимание в календаре уделено переносам выходных. Так, предлагается перенести субботу, 2 января, на пятницу, 5 ноября, воскресенье, 3 января, — на пятницу, 31 декабря, а субботу, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля. Благодаря этому 31 декабря 2027 года станет нерабочим днём.
Новогодние каникулы в 2027 году обещают быть продолжительными — они продлятся 11 дней: с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в течение года несколько раз выпадут длинные выходные. Три дня отдыха будут пять раз: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая и с 12 по 14 июня. А в ноябре россиян ждёт сразу четыре выходных подряд — с 4 по 7 ноября (с четверга по воскресенье).
Отметим, лето 2026 года станет самым длинным за последние три года — 65 рабочих дней при 27 выходных. Самым загруженным месяцем того лета должен стать июль с 23 рабочими днями, тогда как в июне и августе запланировано по 21 рабочему дню. Также в 2026 году ожидаются короткие рабочие недели — в начале ноября и в конце декабря.
Финальная версия документа может незначительно отличаться от предложенной, однако уже сейчас можно заранее спланировать отпуска и важные дела.