Документальный фильм «Дети наши» покажут на фестивале «Горький fest»

«Мне хочется рассказывать о том, что вижу я. О любви в людях и их способности не пройти мимо, а подарить эту любовь тем, кому она очень-очень нужна. У нас получилась теплая и светлая картина, позволяющая познакомиться с удивительными людьми с большим сердцем. Кажется, что наше внимание, реализованное в деятельном участии именно по отношению к детям, может быть очень результативным», — поделился режиссер.