Документальный фильм «Дети наши» покажут на фестивале «Горький fest»

Документальный фильм «Дети наши» (16+) производства холдинга ON Медиа (входит в группу МТС) представят во внеконкурсной программе фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде. Специальный показ с участием режиссера-постановщика, автора сценария и генерального продюсера проекта Кирилла Косолапова состоится 9 июля в Центре культуры «Рекорд».
В основу фильма легла идея известного психолога 20 века Эрика Эриксона о том, что в раннем детстве формируются базовые установки — доверие к миру или недоверие к нему. От опыта, который ребенок получает рядом со значимыми взрослыми, зависит его способность выстраивать отношения и чувствовать безопасность, а отсутствие такой опоры впоследствии определяет жизненную траекторию.
Сегодня в России около 30 тысяч детей живут в сиротских учреждениях. Они вырастают в условиях строгой системы, сталкиваются с трудностями социализации, рисками зависимостей и повторением сложных жизненных сценариев, что отражается не только на их судьбах, но и на обществе в целом.
«Дети наши» стали одиннадцатым фильмом из документального цикла Кирилла Косолапова «Другие люди?». Полнометражный проект объединяет опыт ведущих некоммерческих организаций — «Арифметика добра», «Дети наши», «Солнечный город», «Детские деревни SOS» и других. В центре внимания — действующие модели помощи: наставничество, приемные и замещающие семьи, а также программы, позволяющие родителям проходить лечение от зависимостей без разлучения с детьми.
Фильм рассказывает, как эти подходы реализуются на практике: наставничество формирует устойчивую связь ребенка со взрослым вне формальной системы, замещающие семьи помогают пережить кризисные периоды без помещения в учреждение, а программы сопровождения поддерживают кровные семьи и позволяют сохранить отношения.
Как отметил Кирилл Косолапов, его фильмы посвящены поиску решений и светлых сторон, а не акценту на безысходности. По его словам, на примере лучших существующих практик и через судьбы героев команда стремится показать возможность позитивных изменений там, где есть неравнодушие.
«Мне хочется рассказывать о том, что вижу я. О любви в людях и их способности не пройти мимо, а подарить эту любовь тем, кому она очень-очень нужна. У нас получилась теплая и светлая картина, позволяющая познакомиться с удивительными людьми с большим сердцем. Кажется, что наше внимание, реализованное в деятельном участии именно по отношению к детям, может быть очень результативным», — поделился режиссер.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что фестиваль «Горький fest» стартовал в Нижнем Новгороде.