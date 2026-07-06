Во Всеволожске Ленобласти построят детский сад на 140 мест

Комитет градостроительной политики Ленинградской области согласовал архитектурный облик нового детского сада на 140 мест, который будет построен во Всеволожске. Учреждение возведут при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном комитете по печати.
В трехэтажном детском саду разместятся шесть возрастных групп. Каждая группа получит отдельную игровую площадку с оборудованием, соответствующим возрасту детей. В проекте предусмотрены специальные условия для совместного обучения и пребывания ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Входы на территорию и в здание будут оснащены информационными табличками с контрастным фоном и шрифтом Брайля. На пешеходных путях появятся тактильные указатели, которые помогут детям безопасно ориентироваться на территории. Система навигации обеспечит непрерывный маршрут от входа на территорию до главного входа в здание. Групповые ячейки будут размещены с вертикальным зонированием по этажам, что создаст комфортные условия для детей и педагогов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.