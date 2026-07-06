Во Всеволожске Ленобласти построят детский сад на 140 мест

Входы на территорию и в здание будут оснащены информационными табличками с контрастным фоном и шрифтом Брайля. На пешеходных путях появятся тактильные указатели, которые помогут детям безопасно ориентироваться на территории. Система навигации обеспечит непрерывный маршрут от входа на территорию до главного входа в здание. Групповые ячейки будут размещены с вертикальным зонированием по этажам, что создаст комфортные условия для детей и педагогов.