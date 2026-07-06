На ферме в Куединском округе погибло более 4 тыс. свиней

По данным Rusprofile, в 2025 году чистая прибыль общества снизилась на 12% — с 26,3 млн до 23 млн руб. Выручка компании составила 4,272 млрд руб., что выше показателя прошлого года на 14% (3,76 млрд руб.). Себестоимость продаж выросла с 3,5 млрд до 4 млрд руб.