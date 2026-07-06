Путин обсудил демографические меры с губернатором Тульской области

многодетным семьям компенсируют ипотечный заем в размере миллиона рублей;из регионального бюджета миллион рублей выплачивают при рождении второго ребенка у матери до 25 лет и третьего — до 28;вводится студенческий капитал с первого рождения, при этом сумма поддержки будет увеличиваться с каждым последующим ребенком;идет запуск программы льготной ипотеки для семей молодых ученых.