Путин обсудил демографические меры с губернатором Тульской области

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым отметил особую актуальность мер поддержки демографии для этого региона.
«Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости», — сказал он.
Миляев рассказал, что для решения этой проблемы в субъекте выработали стратегию «Тульская область — территория семейного счастья»,
«Стараемся выстраивать полновесную, комплексную работу в части закрепления в сознании людей образа многодетности, традиционных семейных ценностей», — отметил он.
Преображаются и условия жизни, при этом предоставляются меры государственной поддержки:
многодетным семьям компенсируют ипотечный заем в размере миллиона рублей;из регионального бюджета миллион рублей выплачивают при рождении второго ребенка у матери до 25 лет и третьего — до 28;вводится студенческий капитал с первого рождения, при этом сумма поддержки будет увеличиваться с каждым последующим ребенком;идет запуск программы льготной ипотеки для семей молодых ученых.
Кроме того, с 2024 года 2,5 тысячи предприятий подключились к региональному демографическому стандарту. Среди прочего, он включает дополнительные отпуска и выходные, отдельные пособия и выплаты при рождении детей, добровольное медицинское страхование и оплату путевок в детские оздоровительные лагеря.
А с марта заработала программа корпоративной поддержки рождаемости, к которой присоединились более 70 предприятий. Так, при рождении первого, второго, третьего и последующих детей сотрудникам выплачивают по 500, 750 тысяч и миллиону рублей соответственно.