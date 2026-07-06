Загадочные сферы на пляжах Квинсленда: что выбросило на берег Австралии

Австралийское космическое агентство уже включилось в работу: специалисты пытаются установить природу и происхождение загадочных объектов. Полиция и пожарная служба заверили, что прямой угрозы для населения сейчас нет, хотя в найденных фрагментах, предположительно, могут содержаться опасные химические соединения. При этом в пожарной службе не исключают, что в ближайшее время на пляжах могут появиться новые обломки.