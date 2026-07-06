Загадочные сферы на пляжах Квинсленда: что выбросило на берег Австралии

На побережье Квинсленда в Австралии местные жители обнаружили необычные предметы: на пляжи выбросило шесть фрагментов, по форме напоминающих сферы. По данным The Guardian, вероятнее всего, это космический мусор — так называемые космические шары, которые нередко остаются после запусков ракет.
Австралийское космическое агентство уже включилось в работу: специалисты пытаются установить природу и происхождение загадочных объектов. Полиция и пожарная служба заверили, что прямой угрозы для населения сейчас нет, хотя в найденных фрагментах, предположительно, могут содержаться опасные химические соединения. При этом в пожарной службе не исключают, что в ближайшее время на пляжах могут появиться новые обломки.
Свою оценку находкам дала Элис Горман — космический археолог и эксперт по космическому мусору. Изучив опубликованные кадры, она отметила, что на предметах не видно следов горения или сильного термического воздействия. По её версии, сферы могут быть фрагментами первой или второй ступени ракеты: часть конструкции упала на Землю, а остальная продолжила путь в космос.
Горман предполагает, что найденные объекты — это герметичные топливные баки из титановых сплавов, отличающихся очень высокой температурой плавления.
В подобных баках нередко сохраняются остатки гидразина — токсичного ракетного топлива. Впрочем, эксперт не исключает и другую версию: сферы могут относиться вовсе не к космической отрасли, а иметь отношение к мореплаванию.
По словам специалиста, космические шары — один из самых распространённых видов космического мусора на планете: в мире может насчитываться порядка 30 тысяч таких обломков, и время от времени их находят в самых разных уголках Земли. Сейчас главная задача — точно определить, с чем именно столкнулись австралийские службы, чтобы исключить возможные риски и понять, откуда прибыли эти загадочные сферы.