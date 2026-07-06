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В Казани выбрали лучшего водителя трамвая 2026 года

Им стал водитель трамвайного депо МУП «Метроэлектротранс» Антон Завьялов.

Источник: предоставлено МУП «Метроэлектротранс»

В Казани определили победителя конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая — 2026». По итогам соревнований первое место и почетное звание завоевал водитель трамвайного депо им. Героя Советского Союза И. К. Кабушкина МУП «Метроэлектротранс» Антон Завьялов. Второе место заняла Наталья Ильина, третье — Роман Злобин.

В конкурсе профмастерства приняли участие действующие водители трамвайного депо, которые продемонстрировали свои знания и практические навыки.

Участники прошли несколько этапов испытаний, включая проверку знаний правил дорожного движения, приемку трамвая перед выходом на линию, оценку культуры обслуживания пассажиров и мастерства вождения. Победителей определили судейская коллегия и оргкомитет конкурса с участием генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова.

В состав жюри вошли не только сотрудники предприятия, но и специалисты отдела профилактики территориального управления в Казани ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Как отметили организаторы, конкурс ежегодно проводится для повышения профессионального уровня водителей, поскольку именно от их подготовки зависят комфорт и безопасность пассажирских перевозок. Кроме того, такие соревнования позволяют сотрудникам обмениваться опытом и совершенствовать профессиональные навыки.

Все участники конкурса были отмечены памятными призами, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».