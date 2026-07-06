В Казани выбрали лучшего водителя трамвая 2026 года

Как отметили организаторы, конкурс ежегодно проводится для повышения профессионального уровня водителей, поскольку именно от их подготовки зависят комфорт и безопасность пассажирских перевозок. Кроме того, такие соревнования позволяют сотрудникам обмениваться опытом и совершенствовать профессиональные навыки.