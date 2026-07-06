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На юге Волгограда уложили свыше 75 тысяч квадратных метров асфальтобетона

В Красноармейском районе Волгограда подрядная организация завершила очередной этап ремонта проспекта Героев Сталинграда. В.

В Красноармейском районе Волгограда подрядная организация завершила очередной этап ремонта проспекта Героев Сталинграда. В общей сложности специалисты уложили свыше 75 тысяч квадратных метров асфальтобетона.

Специалисты приводят в порядок участок дороги протяженностью более трех километров от улицы Лазоревой до улицы Удмуртской.

Подрядчик уже завершил замену бортового камня. На объекте отремонтировали колодцы, продолжается устройство остановочных карманов и обновление пешеходных тротуаров.

Также дорожниками ведется установка островков безопасности, которые будут разделять встречные транспортные потоки, способствовать соблюдению водителями скоростного режима, правил обгона и разворота.

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