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Названо количество укрытий в Севастополе

Развожаев: в Севастополе насчитывается 577 укрытий.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время в Севастополе насчитывается в общей сложности 577 укрытий. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

После жалоб жителей глава Севастополя поручил навести порядок в общегородских укрытиях. К настоящему времени все эти объекты проверили. Их состояние зафиксировали.

Всего в Севастополе 577 укрытий.

сообщил Развожаев

Часть объектов закрепили за учреждениями, подведомственным департаменту городского хозяйства. Укрытия, расположенные на остановках, находятся в ведении департамента транспорта. 53 объекта обслуживают муниципалитеты обслуживают уже 53 укрытия.

«К этой работе подключили активистов и представителей бизнеса. Поручил следить за состоянием укрытий каждую неделю», — рассказал губернатор.

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