Корпорация развития Нижегородской области: предприниматели оценили работу на 4,95 из 5

Корпорация развития Нижегородской области провела опрос инвесторов об удовлетворённости работой агентства, цифровыми сервисами и исполнением положений региональной инвестиционной декларации; в исследовании приняли участие более 50 респондентов. Бизнес оценивав деятельность Корпорации по восьми критериям: информирование о мерах поддержки, помощь во взаимодействии с региональными и муниципальными властями, содействие в подборе площадок для инвестпроектов, работа в режиме «одного окна», взаимодействие с финансовыми организациями, квалификация сотрудников, помощь в доступе к инфраструктуре и взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. По итогам анкетирования общий коэффициент удовлетворённости составил 4,95 из 5.
Оценка соблюдения положений региональной инвестиционной декларации (включающей улучшение инвестиционного климата, процесс получения мер поддержки и подключение к инфраструктуре) показала максимальные 5 баллов из 5; во втором полугодии 2025 года этот показатель равнялся 4,99. Функционал инвестиционной карты региона (newmap.nn‑invest.ru) предприниматели также оценили в 5 баллов из 5 — респонденты отметили доступность в поиске, удобство использования, достоверность данных, полезность при запуске и подготовке проектов и актуальность размещённой информации.
Качество инвестиционного портала (nn‑invest.ru) набрало 1,98 балла из 2 возможных, тогда как в первом полугодии 2025 года показатель составлял 1,93. Оценивались удобство пользования порталом, информационное наполнение и возможности электронного взаимодействия бизнеса с агентством.
«Объективная обратная связь — основа для улучшения цифровых сервисов и нашего взаимодействия с инвесторами. Регулярные опросы позволяют выявить аспекты, требующие доработки. Мы находимся в постоянном поиске новых решений, несмотря на высокие оценки от бизнеса», — заявил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Корпорация развития создана по инициативе губернатора Глеба Никитина и оказывает поддержку проектам на всех этапах — от информирования о регионе и мерах поддержки до содействия при вводе объектов в эксплуатацию, взаимодействуя с органами власти, субъектами естественных монополий и другими организациями. С 2025 года поддержка инвестиционной активности входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемый по поручению президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Нижегородская Корпорация развития и фонд «Перспективное развитие Херсонской области» договорились о сотрудничестве.