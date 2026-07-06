Корпорация развития Нижегородской области: предприниматели оценили работу на 4,95 из 5

Корпорация развития Нижегородской области провела опрос инвесторов об удовлетворённости работой агентства, цифровыми сервисами и исполнением положений региональной инвестиционной декларации; в исследовании приняли участие более 50 респондентов. Бизнес оценивав деятельность Корпорации по восьми критериям: информирование о мерах поддержки, помощь во взаимодействии с региональными и муниципальными властями, содействие в подборе площадок для инвестпроектов, работа в режиме «одного окна», взаимодействие с финансовыми организациями, квалификация сотрудников, помощь в доступе к инфраструктуре и взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. По итогам анкетирования общий коэффициент удовлетворённости составил 4,95 из 5.