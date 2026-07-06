На Дону предлагают бесплатно обучиться на востребованные профессии

Бесплатно пройти обучение также могут: люди от 50 лет и предпенсионеры, мамы в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет и неработающие мамы дошкольников, молодые люди до 35 лет при сложностях с трудоустройством, соискатели с инвалидностью, безработные и те, кто ищет работу.