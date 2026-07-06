На Дону предлагают бесплатно обучиться на востребованные профессии

В регионе доступно 74 образовательные программы — можно освоить новую профессию или повысить квалификацию. Курсы проходят очно и дистанционно, их длительность — от нескольких недель до месяцев. По итогам слушатели получают подтверждающий документ.
Программы составлены с учётом запросов работодателей: есть направления от цифровых технологий до рабочих специальностей. Особое внимание уделяют поддержке ветеранов СВО — для них подготовили отдельный блок из 10 программ; все курсы для этой категории граждан бесплатны.
Бесплатно пройти обучение также могут: люди от 50 лет и предпенсионеры, мамы в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет и неработающие мамы дошкольников, молодые люди до 35 лет при сложностях с трудоустройством, соискатели с инвалидностью, безработные и те, кто ищет работу.
Как отметил начальник управления госслужбы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян, программы учитывают реальные потребности рынка труда. Нацпроект помогает жителям найти работу, а предприятиям — закрыть кадровые дефициты.