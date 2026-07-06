БЦЖ меняет работу иммунитета мозга

Последующие наблюдения показали, что прививка не только повысила активность общего иммунитета пациентов, в том числе и при борьбе с не связанными с туберкулезом инфекциями, но и также поменяла работу клеток микроглии, вспомогательной ткани мозга, играющей важную роль в работе иммунитета мозга. Также изменилось поведение иммунных клеток-моноцитов, присутствующих в спинномозговой жидкости, а доля бета-амилоида упала на 38% в мозге у добровольцев без признаков развития деменции.