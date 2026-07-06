Семья из Лесосибирска отметила 50 лет брака

Фавзия Хайрутдиновна много лет проработала на одном предприятии. Коллеги знали ее как энергичного бригадира, наставника и внимательного человека. В ее трудовой книжке всего две записи: о приеме на работу и уходе на пенсию. Виктор Иванович работал водителем. Ему доверяли сложные и ответственные маршруты, в том числе поездки в труднодоступные места.