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Семья из Лесосибирска отметила 50 лет брака

Жители Лесосибирска Виктор Иванович и Фавзия Хайрутдиновна Зражевские отметили золотой юбилей семейной жизни.

Жители Лесосибирска Виктор Иванович и Фавзия Хайрутдиновна Зражевские отметили золотой юбилей семейной жизни, сообщает краевое агентство ЗАГС.

Их история началась со встречи у общего знакомого. Виктор пришел в гости к другу Рафаилу и там познакомился с его сестрой Фаей, как ее называли близкие. Будущие супруги быстро поняли, что хотят быть вместе. Конфетно-букетный период оказался недолгим, но за ним последовали десятилетия совместной жизни.

Фавзия Хайрутдиновна много лет проработала на одном предприятии. Коллеги знали ее как энергичного бригадира, наставника и внимательного человека. В ее трудовой книжке всего две записи: о приеме на работу и уходе на пенсию. Виктор Иванович работал водителем. Ему доверяли сложные и ответственные маршруты, в том числе поездки в труднодоступные места.

У супругов есть сын Вячеслав, невестка Наталья и двое внуков-близнецов, Даша и Данила. Сейчас золотые юбиляры живут рядом с родными и принимают поздравления с важной семейной датой.