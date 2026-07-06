Семья из Лесосибирска отметила 50 лет брака

Жители Лесосибирска Виктор Иванович и Фавзия Хайрутдиновна Зражевские отметили золотой юбилей семейной жизни, сообщает краевое агентство ЗАГС.
Их история началась со встречи у общего знакомого. Виктор пришел в гости к другу Рафаилу и там познакомился с его сестрой Фаей, как ее называли близкие. Будущие супруги быстро поняли, что хотят быть вместе. Конфетно-букетный период оказался недолгим, но за ним последовали десятилетия совместной жизни.
Фавзия Хайрутдиновна много лет проработала на одном предприятии. Коллеги знали ее как энергичного бригадира, наставника и внимательного человека. В ее трудовой книжке всего две записи: о приеме на работу и уходе на пенсию. Виктор Иванович работал водителем. Ему доверяли сложные и ответственные маршруты, в том числе поездки в труднодоступные места.
У супругов есть сын Вячеслав, невестка Наталья и двое внуков-близнецов, Даша и Данила. Сейчас золотые юбиляры живут рядом с родными и принимают поздравления с важной семейной датой.