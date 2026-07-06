В России разработали малые ядерные реакторы для дальнего космоса и Арктики

«Я уверен, что мы будем первыми, кто сделает такие реакторы. И у нас уже есть заинтересованные инвесторы и партнеры, которые готовы в это вкладываться и развивать это направление. Исторически в России до сих пор самая сильная отрасль именно атомная. Атомная энергетика в космосе — это тот этап, который нам необходимо пройти для того, чтобы в целом выходить в дальний космос», — заключил гендиректор гильдии.