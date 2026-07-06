В России разработали малые ядерные реакторы для дальнего космоса и Арктики

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские специалисты разработали малые модульные ядерные реакторы, которые можно использовать для освоения дальнего космоса, запуска на орбиты и исследования Арктики. Об этом сообщил генеральный директор научно-технической гильдии «Рубежи науки» Илья Чех.
«Один из проектов, который сейчас работает и развивается в нашей группе, — это серийные модульные ядерные реакторы, которые, соответственно, производятся в форм-факторе морского контейнера. Задача очень интересная — провести своеобразную революцию с относительно маленькими источниками ядерной энергии 170 мегаватт электрической мощности, что в целом хватит небольшому городу, в том числе лунному», — поделился он на сессии международного форума «Иннопром-2026».
На настоящий момент небольшая команда физиков спроектировала такой агрегат, далее у специалистов стоит задача поставить разработку на серийное производство с оптимальным планом по созданию одного реактора в день. Малые модульные реакторы можно использовать для отправки на Луну, орбиту, исследование Арктики и дальних месторождений, в том числе, в кооперации с Китаем и США с точки зрения освоения дальнего космоса, подчеркнул Чех.
«Я уверен, что мы будем первыми, кто сделает такие реакторы. И у нас уже есть заинтересованные инвесторы и партнеры, которые готовы в это вкладываться и развивать это направление. Исторически в России до сих пор самая сильная отрасль именно атомная. Атомная энергетика в космосе — это тот этап, который нам необходимо пройти для того, чтобы в целом выходить в дальний космос», — заключил гендиректор гильдии.
1 апреля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что аванпроект космического комплекса на основе ядерной энергетической установки «Нуклон» на настоящий момент завершен. Контракт на разработку аванпроекта «Нуклон» в рамках разработки ядерного буксира «Зевс», который будет использоваться при полетах в дальний космос, был заключен в декабре 2020 года между Роскосмосом и конструкторским бюро «Арсенал» (входит в госкорпорацию). Стоимость контракта составляла более 4,17 млрд рублей.