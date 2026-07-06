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Магнитные бури накроют Нижний Новгород с 7 по 11 июля

Нижегородцев ждет неблагоприятная геомагнитная обстановка с 7 по 11 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцев ждет неблагоприятная геомагнитная обстановка с 7 по 11 июля. Об этом сообщается на сайте my-calend.

Магнитный шторм начнется вечером 7 июля. В районе 21:00 его мощность достигнет четырех баллов. Магнитная буря сохранится в течение всего дня 8 июля.

9 июля сила геомагнитного шторма снизится до трех баллов, однако на следующий день вновь достигнет 4-балльной отметки. Последним днем с неблагоприятной геомагнитной обстановкой станет 11 июля.

Во время магнитных бурь могут наблюдаться проблемы с самочувствием — головные боли, усталость, слабость. Рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе и отказаться от больших физических нагрузок.

Напомним, почти 10 дней подряд в Нижнем Новгороде будут лить дожди.