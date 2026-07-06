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К 2032 году АПК Дона потребуются более 20 тысяч специалистов

Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко в своих соцсетях.

Вице‑спикер Госдумы Виктория Абрамченко в соцсетях озвучила прогноз по кадровой потребности Ростовской области: к 2032 году понадобится более 370 тыс. работников — в том числе свыше 20 тыс. человек в агропромышленном комплексе. Ключевые отрасли, где ожидается наибольший спрос, — торговля, обрабатывающие производства, строительство, образование и здравоохранение.

Власти планируют решать проблему комплексно: проработать на федеральном уровне вопросы целевого обучения и трудоустройства молодёжи, стимулировать создание учебно‑производственных комплексов при колледжах, развивать программу арендного жилья для молодых специалистов, а также убрать правовые барьеры для переобучения участников СВО.

Среди острых проблем — законодательные ограничения на трудоустройство несовершеннолетних выпускников колледжей, дефицит узкопрофильных рабочих в строительстве (например, операторов линий, формовщиков, арматурщиков) и опережающий спрос на квалифицированных рабочих. Ещё одна сложность — почти полное отсутствие бюджетных мест на заочном обучении в вузах: это серьёзно затрудняет переобучение участников СВО, отметила Виктория Абрамченко.

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