Студент из Челябинска создал приложение для распознавания птиц по голосу

Как отмечают специалисты, в Челябинской области обитает около 300 видов птиц, и различать их по голосу без специальной подготовки довольно сложно. Орнитолог-любитель Георгий Кравченко рассказал, что подобные технологии помогают не только любителям природы, но и ученым. С их помощью можно обнаруживать редкие виды в труднодоступных местах и отслеживать ночную миграцию птиц без постоянного присутствия специалистов в поле.