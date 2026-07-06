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Стали известны итоги 15-го конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» подвел итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее». Как сообщает ИА «Высота 102», в.

«Ростелеком» подвел итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее». Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году на конкурс поступило более 1,5 тысячи заявок от журналистов и блогеров со всей страны. Главные темы — российские ИТ-решения, цифровая инфраструктура и отечественный гейминг.

Статистика конкурсных работ по направлениям:

интернет-СМИ — 449,

телевидение и видео — 282,

Печатная пресса — 230,

социальные медиа — 109,

радио и подкасты — 87.

В специальных номинациях лидировали «Цифровизация отраслей» (113 работ) и «Игровые возможности» (88). Активнее всего участвовали авторы из Приволжского, Южного и Центрального федеральных округов.

Победители отправились в экскурсионный тур по Тульской области — посетили музеи-заповедники Поленова и Тульский музей оружия, где познакомились с российскими цифровыми решениями. Церемония награждения прошла в Московском кластере видеоигр и анимации.

По информации организаторов конкурса, за 15 лет тематика материалов сместилась в сторону российских разработок, и компания поддерживает этот интерес через встречи с экспертами и обучающие вебинары — в этом году в них участвовали более 800 человек.

Имена победителей опубликованы на сайте «Ростелекома».