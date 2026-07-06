Стали известны итоги 15-го конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» подвел итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее». Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году на конкурс поступило более 1,5 тысячи заявок от журналистов и блогеров со всей страны. Главные темы — российские ИТ-решения, цифровая инфраструктура и отечественный гейминг.
Статистика конкурсных работ по направлениям:
интернет-СМИ — 449,
телевидение и видео — 282,
Печатная пресса — 230,
социальные медиа — 109,
радио и подкасты — 87.
В специальных номинациях лидировали «Цифровизация отраслей» (113 работ) и «Игровые возможности» (88). Активнее всего участвовали авторы из Приволжского, Южного и Центрального федеральных округов.
Победители отправились в экскурсионный тур по Тульской области — посетили музеи-заповедники Поленова и Тульский музей оружия, где познакомились с российскими цифровыми решениями. Церемония награждения прошла в Московском кластере видеоигр и анимации.
По информации организаторов конкурса, за 15 лет тематика материалов сместилась в сторону российских разработок, и компания поддерживает этот интерес через встречи с экспертами и обучающие вебинары — в этом году в них участвовали более 800 человек.
Имена победителей опубликованы на сайте «Ростелекома».