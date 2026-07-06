Спикер Думы Нижнего открыл памятник Герою Советского Союза Молеву

Евгений Чинцов подчеркнул, что память о Молеве важна и для нижегородцев, и для владимирцев, а сам памятник — это связь поколений и опора для будущего. «Александр Осипович Молев 529 раз поднимал свой Ил-2 на штурмовку вражеских позиций. Каждый такой вылет был смертельным риском, — рассказал Евгений Чинцов. — Он прожил всего 22 года, но успел сделать для Родины больше, чем многие делают за долгую жизнь».