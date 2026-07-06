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Спикер Думы Нижнего открыл памятник Герою Советского Союза Молеву

«Пока мы помним имена героев, мы сохраняем силу страны и связь поколений», — уверен Евгений Чинцов.

4 июля 2026 года в селе Фоминки Владимирской области при участии председателя Городской Думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова открыли памятник Герою Советского Союза Александру Осиповичу Молеву — он установлен у здания администрации поселения.

Об этом сообщили в городской Думе Нижнего Новгорода. В церемонии участвовали представители Нижегородской и Владимирской областей, ветераны, юнармейцы, жители села и родные лётчика.

Александр Молев провёл юные годы в Дзержинске: там он окончил школу и аэроклуб, а в 1940 году был призван в Красную Армию. С марта 1942 года сражался на фронте, совершил 529 боевых вылетов на Ил‑2. 8 июля 1944 года его самолёт подбили зенитным огнём: пилот посадил горящую машину, но погиб за штурвалом. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Церемония прошла по воинскому ритуалу: вынесли Государственный флаг РФ и Знамя Победы, прозвучал гимн, дали салют и зажгли Вечный огонь.

Евгений Чинцов подчеркнул, что память о Молеве важна и для нижегородцев, и для владимирцев, а сам памятник — это связь поколений и опора для будущего. «Александр Осипович Молев 529 раз поднимал свой Ил-2 на штурмовку вражеских позиций. Каждый такой вылет был смертельным риском, — рассказал Евгений Чинцов. — Он прожил всего 22 года, но успел сделать для Родины больше, чем многие делают за долгую жизнь».

По словам Евгения Чинцова, для современников важно, что память о герое сохраняется и на его малой родине, и в Дзержинске Нижегородской области.

«Пока мы помним имена героев, мы сохраняем силу страны и связь поколений», — уверен Евгений Чинцов.